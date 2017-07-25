В Госдуме обещают снижение цен на авиабилеты из-за нового закона о провозе багажа

Цены на авиабилеты для пассажиров с ручной кладью, в связи с новым законом о провозе багажа, могут стать ниже на 2-2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Максима Сураева.

По его словам, теперь пассажир имеет возможность приобрести билет, в котором не заложена стоимость обслуживания провоза багажа. "А это, по оценкам экспертов, занимает до 20 % в стоимости билета", - уточнил Сураев.

Также новый закон позволит конкретизировать понятие ручной клади.

"Сейчас в ФАП (федеральные авиационные правила) прописан конкретный список вещей, которые можно брать в ручную кладь, некоторые авиакомпании трактуют их в свою пользу. Например, в списке вещей прописано, либо дамская сумка, либо портфель. Женщину с маленьким рюкзаком заставят платить дополнительно, но это же неправильно", - также заявил он.

Ранее стало известно, что Госдума РФ отменила бесплатный багаж при невозвратных билетах. Теперь авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за багаж, когда пассажир купил билет без возможности его отмены.

Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе не менее 10 килограмм багажа. Правила провоза ручной клади также не изменились.