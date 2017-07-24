Россия запустит в космос напечатанный на 3D-принтере спутник

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) запустит на орбиту напечатанный на 3D-принтере наноспутник «Томск-ТПУ-120». Запуск состоится уже 17 августа этого года, сообщает АБН со ссылкой на Томский политехнический университет.

Планиурется, что спутник будет находиться в космосе от четырех до шести месяцев и передаст на Землю голосовые сообщения. Кроме того, он отправит сведения о работе собственных систем.

«Томск-ТПУ-120» создали в ТПУ совместно с РКК «Энергия» и ИФПМ СО РАН. Он был отправлен на МКС в марте 2016 года.

Это первый российский полноценный космический аппарат, который был создан с использованием 3D-технологий, из материалов, подходящих для экстремальных условий космоса. После запуска сигналы этого спутника смогут получить все радиолюбители Земли.