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Девочке из ЮАР удалось победить ВИЧ

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© Фото: doverie.org

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Это третий случай в истории.

Девочка из ЮАР, которая родилась от ВИЧ-инфицированной матери, уже восемь лет успешно обходится без антиретровирусных препаратов предает Lancet.

За последние несколько лет медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями, когда организм пациента подавлял ВИЧ необычно долго либо избавлялся от вируса навсегда или на неопределенно долгий срок. При этом вирусные частицы по-прежнему оставались в организме больных, но они или были неспособны размножаться, или вирус затихал на несколько лет. Известен случай, когда ребенок из Миссисипи прожил около пяти лет до появления повторных признаков инфекции.

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Девятилетняя девочка, которая смогла полностью избавиться от вируса, является самым лучшим доказательством эффективности антиретровирусной терапии в раннем возрасте. По мнению ученых, стратегия "раннего предупреждения" инфекции работает, в некоторых случаях она позволяет отдалить время ее развития на очень длительный срок.

Известно, что в крови девочки отсутствуют полноценные частицы ВИЧ, хотя фрагменты вируса все же присутствуют в клетках, но они не размножаются. Ученые надеются, что этот вирус затих навсегда и девочке не придется вновь возвращаться к приему препаратов, как упомянутому выше ребенку из Миссисипи.

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