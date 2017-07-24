В России появится Фонд защиты дольщиков

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» начнет работу в ноябре текущего года. Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень в интервью «Известиям».

По словам министра, фонд уже сейчас существует де-юре, ведутся шаги по преобразованию его в публично-правовую компанию, которая будет страховать договоры долевого участия.

Закон о создании фонда защиты дольщиков предусматривает размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд — он будет установлен на уровне 1,2% от стоимости договора долевого участия. Компенсационные выплаты будут производиться на основе площади квартиры, однако предельный размер площади зафиксирован на уровне 120 кв. м.

По данным Минстроя, сейчас в России около 80% жилья строится с долевым участием физлиц.

В Петербурге есть несколько резонансных «долгостроев». Одно из них - дело ГК «Город» - составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. Бывшие владельцы компании, Максим и Руслан Ванчуговы, находятся под арестом. Они были задержаны еще в октябре 2015 года.

По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.



