Рядом с Петербургом появится сафари-парк

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил создать сафари-парк. Об этом он заявил в понедельник, 24 июля, в Ленинградском зоопарке, передает АБН.

По его словам, уже достигнута договоренность с комитетом по культуре Северной столицы и руководителями Ленинградского зоопарка. Губернатор считает, что на территории зоопарка в центре Петербурге реализовать этот проект невозможно.

Теперь администрация Ленинградской области ждет от зоопарка список требований для площадки сафари-парка, чтобы в дальнейшем предоставить необходимую территорию.

Ранее Дрозденко вручил зоопарку Петербурга семейство сурков.

В конце июня этого года комитет по строительству города на Неве заявил, что в зоопарке появится новый павильон. На него будет выделено 49 млн рублей. Он должен появиться до конца 2017 года.