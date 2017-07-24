В Петербурге уменьшат ширину пешеходных переходов

Правительство Петербурга решило уменьшить ширину пешеходных переходов до четырех метров, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По мнению чиновников, пределять требуемую ширину будут по востребованности пешеходных переходов. В КРТИ уточняют, что сокращение ширины пешеходного перехода позволит внести в адресную программу более 100 новых мест.

Сообщается, что в некоторых местах ширина будет составлять от 6 до 12 метров: на Невском, Лиговском и Московском проспектах.

На дорожную разметку в 2017 году выделили 474,6 млн рублей. На текущий год запланировано нанесение около 587,5 кв.м. разметки.

Как стало известно ранее, сужение «зебр» связано с недостаточным финансированием работ. В Дирекции по организации дорожного движения уточняли, что сузили пешеходные переходы только на участках с неинтенсивным движением. Два раздельных ряда «зебры» заменили одним широким, сократив переходы с 6 до 4 метров.