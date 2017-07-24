Депутат ЗакСа пожаловался в Смольный на закрытие станций метро

Депутат Заксобрания Северной столицы Максим Резник ("Партия роста") в понедельник, 24 июля, отправил обращение к вице-губернатору по строительству Игорю Албину с требованием отменить планируемые ограничения работы станций метро "Звенигородская" и "Спасская".

Ранее стало известно, что с начала сентября из-за низкой загруженности эти станции будут работать с 7:00 до 20:00.

По мнению парламентария, абсурдно одновременно повышать плату за проезд в метро и ограничивать режим его работы. Кроме того, изменение режима работы вестибюлей двух станций может затронуть коммерческие интересы холдинга "Адамант" Игоря Лейтиса. Ведь вестибюль "Звенигородской" расположен на первом этаже торгово-офисного центра "Звенигородский", построенного за счет инвестора, передает "Коммерсантъ".

В пресс-службе вице-губернатора оперативно прокомментировать ситуацию о возможной отменые решения об изменении режима работы станций метро изданию не смогли.

Вестибюль станции "Спасская" стоимостью 200 млн рублей был открыт в ноябре 2013 года и строился за бюджетные деньги. Вестибюль "Звенигородской" открыли в декабре 2009 года. Он расположен на первом этаже торгово-офисного центра "Звенигородский", который был построен за счет холдинга "Адамант". Его площадь составляет 5,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оценивались на уровне $10-12 млн.