Матч «Зенит» - «Рубин» ограничит движение в Петербурге

В субботу, 22 июля, с 00:00 до 24:00 в связи с проведением матча «Зенит» - «Рубин» на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге будут введены ограничения движения.

Дорожные знаки «Движение запрещено» появятся на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге.

Кроме того, будет введен запрет остановки транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морскому проспекту от Петроградской улицы до Гребной улицы, Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, Бодрову переулку.

Также с 19:00 до 21:00 движение будет полностью прекращено по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы и Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.