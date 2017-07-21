Станция «Площадь Восстания» открыта после проверки

В Петербурге станция метро «Площадь Восстания» открыта после проверки – ранее в ее вестибюле обнаружили бесхозный предмет.

Проверка показала, что он не представляет опасности, сообщают в петербургской подземке.

Станция метро была закрыта на вход с 16:04 до 16:37.