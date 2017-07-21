В Петербурге 22 июля будут туман и ливни

В субботу, 22 июля, в Северной столице ожидается слабый туман, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Температура воздуха ночью составит +12 градусов. Днем потеплеет до +20 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди, которые местами будут переходить в ливни.

Скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление днем будет повышаться до 762 миллиметров ртутного столба – это немного выше нормы.

В воскресенье, 23 июля, в Северной столице также ожидается облачная погода с осадками.