На развязке КАД с Московским шоссе перекроют две полосы

С понедельника, 24 июля, по 10 августа на развязке КАД с Московским шоссе будут закрыты две полосы, а на двух других введут ограничение скорости до 50 км/ч, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на этих участках. В районе развязки установят временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы и световую сигнализацию.

Как стало известно ранее, до 30 июля съезд с Шафировского проспекта на КАД полностью закрыт.