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Станция метро «Площадь Восстания» закрыта на вход

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© Фото: Kudainfo.ru

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Работает выход из станции.

В Петербурге станция метро «Площадь Восстания – 2» закрыта на вход пассажиров. При этом выход из нее доступен, уточняют в петербургской подземке.

В 16:04 вход на станцию закрыли из-за бесхозной коробки. На время проверки всех пассажиров вывели из вестибюля.

Выход на Московский вокзал и Лиговский проспект работают в обычном режиме.

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