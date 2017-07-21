Фестиваль «Мотостолица» на десять дней ограничит движение в центре Петербурга

С 00:00 понедельника, 24 июля, до 23:00 следующей среды, 2 августа, в связи с проведением фестиваля «Мотостолица» движение транспорта будет прекращено по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежнойплощади, сообащют в КРТи.

Также, с 00:00 вторника, 26 июля, до 23:00 следующего понедельника, 31 июля, движение прекратится по Караванной улице от Инженерной улицы до Итальянской улицы, а также по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади и самой Манежной площади.

Схема ОДД доступна на сайте КРТИ.

Международный фестиваль «Мотостолица» пройдет первый раз и, по мнению организаторов, станет, традиционным ежегодным событием для мотоциклистов из регионов России, СНГ и стран ближнего зарубежья.