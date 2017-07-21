Петербургское метро обзаведется службой быстрого реагирования

Петербургская подземка начала аттестацию своих сотрудников для службы собственной безопасности, сообщает пресс-служба метрополитена.

По информации "Фонтанки", аттестацию будет проводить "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта на Октябрьской железной дороге", а на базе службы контроля на метрополитене (СКМ) будут созданы круглосуточные группы быстрого реагирования.

После принятия решения о введении в эксплуатацию 356 стационарных металлодетекторов, установленных на станциях, увеличилось количество сотрудников подразделений, которые обеспечивают досмотровые мероприятия.

За полгода было проверено свыше 7,8 млн человек, у которых нашли около 37 тыс. запрещенных к проносу предметов: боевое и травматическое оружие, охотничье оружие, электрошокеры, ножи различного назначения и другие предметы.

Ранее в мае заместитель главы Ространснадзора Владимир Черток говорил, что среди причин трагедии в метрополитене Петербурга есть и человеческий фактор. Черток указал на плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, чтовсе станции метро петербурга небезопасны. Ведомство оштрафовало подземку Северной столицы за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, а также за несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней "прослушки".

После этого в течение месяца полицейские и сотрудники прокуратуры проверяли метро на безопасность, но эту проверку подземка провалила. К примеру, на станции "Площадь Александра Невского" удалось положить на пути муляж бомбы. В петербургском метрополитене пообещали сертифицировать камеры и устранить все остальные недочеты в подземке обещают к 1 января следующего года.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.