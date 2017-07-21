Госдума запретила анонимайзеры

Закон о запрете использования в России средства обхода блокировок к запрещенным сайтам (анонимайзеры) принят Госдумой в третьем чтении в пятницу, 21 июля. Полномочия выявлять такие сервисы получили Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«За» поправки в закон «О защите информации» проголосовали 373 парламентариев, двое проголосовали против и двое воздержались. Авторами поправок стали депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

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Теперь операторам поисковых систем запретят показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Такой же запрет предусмотрен для владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов. Роскомнадзор получит право блокировать сайты, сообщающие о способах обхода самих блокировок.

ФСБ при этом обяжут предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор, а регулятор будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры.

Анонимайзеры — это универсальный инструмент, который позволяют получить доступ к любому заблокированному сайту.