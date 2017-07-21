«Грузовичкоф» опроверг обвинения в недостоверной рекламе в петербургском метро

Рекламный слоган на стикере «Когда узнал, что у ГрузовичкоФ самые низкие цены!» имеет сноску, которая указывает на детали такого заявление, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в компании «Грузовичкоф». Ранее на эту рекламу в метро пожаловались в УФАС.

«Рекламный стикер, упомянутый в сообщении УФАС, содержит конкретизирующее объяснение рекламного сообщения, а именно текст "*по сравнению с ценовыми предложениями «Грузовичкоф» в 2016 году"», - заявили в компании, добавив, что в таком случае утверждение формируется в отношении цен, которые были в самом «Грузовичков» в прошлом году.

Фото: «Грузовичков»

В компании также добавили, что с 5 июня эта реклама была убрана из всех мест распространения и на сегодняшний день уже не используется в рекламной компании бренда.

Как ранее сообщал «Санкт-Петерубрг.ру», жительница Северной столицы обратила внимание антимонопольного органа на рекламный баннер в метро. В марте-апреле этого года в вагонах подземки Петербурга распространялась реклама «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ самые низкие цены!» Заявительница посчитала, такая реклама является недостоверной и нарушает федеральный закон «О рекламе».

Заседание комиссии Петербургского УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 10 августа.

Ранее «Санкт-Петерубрг.ру» сообщал о том, что клиентам службы такси «ТаксивичкоФ» приходится часами ждать свои заказы. Даже в тех случаях, когда такси этой компании заказывались за сутки, машины порой просто не приезжали к назначенному месту. До отдела контроля качества компании удавалось дозваниваться лишь немногим.

При этом в компании оправдывали это сложной дорожной ситуацией в городе.