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Коммунальщики уже месяц игнорируют просьбы убрать надпись с Аничкова моста (ФОТО)

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© Фото: KudaGo.com

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Заниматься этим должно ГУДП "Путь", которое подконтрольно комитету по благоустройству.

Надпись возле одной из статуй на Аничковом мосту уже месяц не могут убрать коммунальщики, рассказал "Санкт-Петербург.ру" руководитель движения "Красивый Петрбург" Красимир Врански.

 

Фото: facebook.com/krasimir.vranski
 

По его словам, заявки на то, чтобы эту кляксу убрали, подавались неоднократно. Заниматься этим вопросам должно ГУДП "Путь", которое отвечает за уборку в центре Петербурге. Оно подконтрольно комитету по благоустройству города.

Ранее 5 мая неизвестные раскрасили коней на Аничковом мосту. До этого хулиганы исцарапали тот же постамент, который позже был испачкан краской.

Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные скульптором Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы" появились в 1841 году.

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