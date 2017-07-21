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Бесплатные автобусы доставят на Крестовский остров зрителей матча «Зенит» - «Рубин»

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© Фото: blognemo.ru

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Автобусы будут курсировать по тем трассам, которые уже опробовали на Кубке конфедераций.

Для зрителей футбольного матча, который состоится в субботу, 22 июля, на «Зенит-арене» вновь будет организовано движение бесплатных автобусов-шаттлов. На обслуживание трех маршрутов будут направлены 105 двухсекционных автобусов, которые начнут курсировать по трассам, обкатанным во время Кубка Конфедераций FIFA 2017. Об этом сообщает «Пассажиравтотранс».

С 15:30 до 17:30 будут открыты маршруты:

S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»;

S4 от ст.м. «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»;

S6  от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.

После окончания матча, с 19:30 до 21:30 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3,S4, S6 до станций метро  «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

Матч нанчется в 17:30.

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