Петербургский порт «Морской фасад» ограничит доступ туроператоров к круизным лайнерам

Петербургский пассажирский порт «Морской фасад» сообщил об изменении правил обслуживания туристов, которые пребывают в город на круизных лайнерах. С 15 августа доступ к судам для неаккредитованных операторов будет ограничен, сообащется на сайте порта.

В первую очередь выпускать в Петербург начнут туристов, купивших туры и экскурсии у официально аккредитованных операторов. Лишь через полтора часа обслужить туристов смогут независимые компании.

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В порту это объясняют тем, что во время схода пассажиров на причалах образовываются очереди, а автомобили и автобусы, встречающие экскурсионные группы, провоцируют пробки в районе «Морского фасада». По этой причине экскурсии зачастую задерживаются или отменяются.

По информации СМИ, около 90% контрактов с заходящими в Северную столицу круизными судами заключают компании «Балтик Трэвел» и «Арктур Трэвэл».

В петербургском УФАС уточнили, что в действиях порта могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Если участники рыка обратятся с жалобой, мы готовы ее рассмотреть», - добавили в пресс-службе ведомства.