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Петербургское УФАС хочет наказать «Грузовичкофф» за недостоверную рекламу

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vk.com/gruzovichkov

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Служба такси обещала самые низкие цены.

Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении ООО «Грузовичкофф», сообщает пресс-служба ведомства.

Заявителем по делу стала петербурженка, которая обратила внимание антимонопольного органа на рекламный баннер в метро. В марте-апреле этого года в вагонах подземки Петербурга распространялась реклама «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ самые низкие цены!» Заявительница посчитала, такая реклама является недостоверной и нарушает федеральный закон «О рекламе». 

Заседание комиссии Петербургского УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 10 августа.

Ранее «Санкт-Петерубрг.ру» сообщал о том, что клиентам службы такси «ТаксивичкоФ» приходится часами ждать свои заказы. Даже в тех случаях, когда такси этой компании заказывались за сутки, машины порой просто не приезжали к назначенному месту. До отдела контроля качества компании удавалось дозваниваться лишь немногим.

При этом в компании оправдывали это сложной дорожной ситуацией в городе.

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