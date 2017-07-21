Мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонились более 217 тыс. человек (ФОТО)

Накануне, 20 июля, мощам святителя Николая Чудотворца в Александро-Невской Лавре поклонилось 36,8 тыс. человек. Таким образом, общее число пришедших к святыне с 13 июля составило более 217 тысяч человек.

Это значит, что общее число паломников превысило, к примеру, население Пскова (208 тыс.) и почти достигло количества жителей Великого Новгорода (221 129 тыс.)

Фото: _astrolog_, ekaterina_ neural2,amosova.vera / instagram.com

Так как паломников становится все больше, открыт резервный сегмент формирования очереди в Митрополичьем саду, сообщают в Штабе принесения мощей святителя Николая Чудотворца в Петербурге.

«Исходя из мониторинга времени ожидания в общей очереди вход в нее вечером 20 июля был ограничен в 20:00. Сегодня, 21 июля, очередь также может быть ограничена на вход. Следите за оперативной информацией на сайте nikola2017.ru», - уточняют в Штабе

По данным штаба, время ожидания в очереди составляет около 3,5 – 4 часов, но оно меняется в течение дня. Время ожидания в социальной очереди меньше - от 30 мин. до часа.

В пятницу, 21 июля, в Лавре ожидаются автобусы организованных паломников из Риги, Выборга, Ивангорода, Печор и Новгорода.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.