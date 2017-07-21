Космический грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане

В пятницу, 21 июля, фрагменты космического грузового корабля «Прогресс МС-05», которые не сгорели в атмосфере, упали в несудоходном районе Тихого океана на «кладбище космических кораблей», передает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами.

Сообщается, что от Международной космической станции (МКС) корабль отстыковали в 20:46 мск 20 июля, в 23:58 мск его маршевый двигатель был запущен на торможение. «Прогресс» вошел в плотные слои атмосферы 21 июля в 0:31 мск.

Грузовой корабль «Прогресс» был запущен на последней в истории ракете «Союз-У». Пристыковавшись к модулю «Пирс» МКС 24 февраля, он восполнил часть техники, которая была потеряна в аварии предыдущего корабля «Прогресс МС-04».

Прошлый полет «Союза-У» в связке с «Прогрессом МС-04», состоявшийся в декабре прошлого года, завершился неудачей. Главной причиной аварии Роскосмос назвал вскрытие бака третьей ступени носителя из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя. После этого инцидента у последней запущенной ракеты был заменен двигатель третьей ступени.