В пятницу, 21 июля, фрагменты космического грузового корабля «Прогресс МС-05», которые не сгорели в атмосфере, упали в несудоходном районе Тихого океана на «кладбище космических кораблей», передает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами.
Космический грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане
© Фото: РИА Новости
В атмосфере сгорели не все его части.
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