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В Петербурге впервые пройдет водный фестиваль «Твоя вода»

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© Фото: Bantikov.ru

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В программе: sup-серфинг, кинопоказы на воде, лодочные гонки и поездки на гидроциклах.

В следующую субботу, 29 июля, в Петербурге впервые состоится бесплатный Соседский фестиваль «Твоя вода». В программе: sup-серфинг, кинопоказы на воде, лодочные гонки и поездки на гидроциклах, серф-мода, лекторий, фудкорт, арт-объекты и многое другое, сообщают его организаторы.

Водный фестиваль «Твоя вода» – это тест-драйв байдарок, сап-серфинг, катание на катамаранах и водных велосипедах, зорбы и водный волебол, гидроциклы и флайборды, битва водными пистолетами. В программе есть и мастер-классы: текстильный мастер-класс, мастер-класс по боди-арту и искусству рисования на воде, научат и моделированию корабликов.

Также «Твоя вода» вместит в себя интерактивную фотозону, выставку фотографий, пляжную зону в центре города, открытые дебаты и лекторий, подборку водных сообществ Петербурга и настоящий плот – остров.  

Фестиваль пройдет сразу на двух площадках – Набережная реки Карповки, 2 и «Пляж» на Южной дороге, 4.

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