В России замечен аномальный рост поголовья медведей и волков

Росстат готовит масштабную перепись диких зверей. Учет будет вестись по научной методике, придуманной советскими учеными в середине прошлого века, сообщают Аргументы недели.

Ежегодно работники охотничьих хозяйств обходят промысловые угодья и подсчитывают следы на звериных тропах. Данные записывают в журналы учета и передают в службу по охране животного мира, которая сводит информацию по всем регионам. Данные по всей стране получает Росстат.

Перепись животных нужна из-за большого увеличения их численности. Необычайно снежная зима этого года вызвала очередную вспышку активности. Кроме того, увеличения числа зверей наблюдалось и ранее – так, десять лет назад медведей было 152 тыс., а сейчас их уже 209,5 тыс. Поголовье пятнистых оленей выросло с 16, 8 до 23, 6 тыс., а число кабанов увеличилось с 225 до 348 тыс.

Больше всего в России белок - 5, 26 млн. Также много соболей - 1, 28 млн. Поголовье северных оленей перевалило за миллион, тогда как косулей немного меньше – 980 тыс.

Птиц в России еще больше - 20, 5 млн рябчиков, 13, 5 млн тетеревов и 4, 28 млн глухарей.

Внушают цифры и отстрелов животных. Кабанов в прошлом году настреляли 56 тыс., косуль – 26 тыс., а также 28 тыс. лосей и 5 тыс. медведей.