В Петербурге изменилась схема заезда на центральный участок ЗСД

С пятницы, 21 июля, в Петербурге изменится схема движения в районе съезда с центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) на набережную Макарова, сообщают в комитете развития транспортной инфраструктуры города (КРТИ)

Оказаться на ЗСД можно будет со стороны Наличной улицы по новому участку дороги, который построен в районе Морской набережной, 43 корпусу 1 и 45. Заезд на ЗСД с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закроют.

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Маршрут съезда с ЗСД остается без изменений. В створе Адмиральского проезда транспорт продолжает перемещаться на Морскую набережную в сторону Капитанской улицы и Наличной улицы соответственно. Флагманская улица станет односторонней от Морской набережной в сторону улицы Кораблестроителей.

Также вводятся ограничения движения автомобильного транспорта по Адмиральскому проезду.

При этом сохраняется выезд на Морскую набережную посредством правого поворота.

Фото: КРТИ