В отношении и.о. ректора университета Герцена возбуждено дело о растрате средств

Против исполняющего обязанности ректора Педагогического университета им. Герцена Сергей Богданов возбуждено уголовное дела о должностном преступлении, которое были им совершенно во время его работы проректором Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).

Накануне, 19 июля, главное следственное управления ГУ МВД по возбудило против него уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие считает, что с 2014 по 2016 годы Богданов, будучи проректором СПбГУ по обеспечению программ по направлениям востоковедение, африканистика, искусство и филология, подписал акты о проведенных работах по договорам с Московским исламским институтом (СИИ).

Преподаватели МИИ должны были прочитать серию лекций, а также поставить в СПбГУ необходимую для курса литературу. Но, как считает следствие, эти договоренности не были выполнены. Ущерб от этого составил 11,6 млн рублей, передает «Фонтанка».

Проверка в отношении Богданова началась весной после жалоб госунивериситета. По словам руководства вуза, госуниверситет оказывал содействие правоохранительным органам.