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Петербургское метро в цифрах

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© Фото: HelloPiter

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Какой участок метро Петербурга самый глубокий, какая станция самая популярная и какова скорость поездов в петербургской подземке. «Санкт-Петерубрг.ру» узнал эти и другие знаковые цифры метрополитена Северной столицы.

2 397 451 пассажиров в месяц проходят на станции «Проспект Просвещения»

 

Именно эта станция петербургской подземки стала самой популярной по итогам 2016 года. Второе место тоже у станции «синей» ветки – «Пионерской». Там месячный поток - 2 295 044 пассажиров. Совсем не намного отстала станция «Ладожская» - 2 230 953 пассажиров в месяц.

Меньше всего людей можно встретить на «Достоевской» - 224 632 пассажира в месяц. Именно это привело к тому, что в будние дни после 20:00 и по выходным вход на нее закрыт и осуществляется только чрез станцию «Владимирскую» (905 265 пассажиров в месяц.). Такая же схема работает и на станции «Площадь Александра Невского 2» (306 761 пассажиров в месяц).

Фото: vk.com/spb_today
 

С сентября 2017 года по этим правилам будут работать еще две станции метро - «Звенигородская» и «Спасская». Такое решение принято после последнего изучения пассажиропотока.

Кстати, петербургское метро – одно из самых посещаемых в Европе. Впереди только Москва, Париж и Лондон. В 2015 году пассажиропоток метро Петербурга составил более 741,8 млн человек.

45,2 км/час - средняя скорость движения составов петербургского метро

 

Петербургское метро не является самым быстрым среди метрополитенов в России. Если средняя скорость поездов метро Москвы чуть ниже - 41,61 км/ч, то на некоторых ветках они разгоняются значительно быстрее - на Кольцевой линии скорость движения поездов в 2015 году была увеличена до 80 километров в час.

При этом увеличивать скорость петербургских поездов в ближайшем будущем не планируется. В новых составах акцент делается на мультимедийных табло и сиденьях, которые рассчитаны на маломобильные группы пассажиров.

Фото: Lenbadlon.ru
 

86 метров – глубина станции метро «Адмиралтейская»

 

Многие знают, что петербургский метрополитен является самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций. Еще большее число людей замечало длинные эскалаторы на станции метро «Адмиралтейской». Она самая глубокая в городе – 86 метров. Но немногие в курсе, что наиболее глубокие участки петербургской подземки находятся в других местах: глубина перегонов «Невский проспект» — «Горьковская», «Черная речка» — «Пионерская» и «Комендантский проспект» — «Старая деревня» достигает 95—100 метров.

Большая часть станций петербургского метро, 60 из 67, считаются станциями глубокого заложения.  

Фото: Depositphotos
 

263 эскалатора и 856 турникетов находятся в петербургской подземке

 

Некоторые из 263 эскалаторов имеют длину более 150 метров. Hа сегодня это самые длинные эскалаторы метро в мире. Что не удивительно, учитывая саму глубину петербургской подземки.

Петербургские турникеты тоже успели отличиться: метрополитен Северной столицы первым в России открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах по технологии MasterCard PayPass. Это произошло в январе 2015 года. Правда, чудеса техники не всегда срабатывают, заставляя понервничать как владельцев банковских карт, так и сотрудников подземки.

Фото: kp.ru
 

1775 метров – средняя длина перегона петербургского метрополитена

 

Самый короткий перегон между станциями «Технологический институт» и «Пушкинская»- 800 метров. Самый длинный между станциями «Площадь Александра Hевского» и «Елизаровская» - 4 километра. Преодоление его в среднем занимает пять минут – тоже рекорд для петербургского метро, где обычно время проезда между станциями варьируется от двух до четырех минут.

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