В Петербурге 20 июля вновь ожидаются ливни

Метеорологи вновь ожидают ливни в Северной столице. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Согласно прогнозам, ночью и во второй половине дня кратковременные дожди, которые местами будут переходить в ливни.

Ветер ожидается юго-западный, западный от 3 до 8 м/с. Температура воздуха, как и сегодня, поднимется лишь до +18 градусов.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе. "Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.