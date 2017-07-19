В ночь на 20 июля Благовещенский и Дворцовый мосты разведут на полчаса раньше

В ночь на четверг, 20 июля, начало первой разводки Благовещенского и Дворцового мостов запланировано на 30 минут раньше привычного для петербуржцев и туристов времени.

Благовещенский мост разведут с 00:55 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, а Дворцовый мост с 00:40 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Такие изменения связаны с подготовкой к Военно-морскому параду, который состоится в Петербурге 30 июля.