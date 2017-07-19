В Петербурге приставы арестовали введенные квартиры ЖК «Лондон парк»

В Петербурге управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) наложило арест на имущественные права в отношении 575 квартир введенной первой очереди ЖК «Лондон Парк», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на компанию «Маквар», которая представляет интересы дольщиков жилого комплекса в судах.

В компании пояснили, что арест связан с долгами ООО «ЛП» перед дольщиками и городом. Сумма долга - порядка 450 млн рублей. Приставы, как считают в «Макваре», хотели получить информацию о свободных площадях, но не смогли. В итоге арест коснулся всей очереди.

В самом «ЛП» считают, что эти действия являются давлением на компанию и намерены обжаловать их в суде. В УФССП не стали комментировать ситуацию.

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В апреле 2017 года приставы арестовали право аренды земельного участка, где строится «Лондон Парк» и банковские счета «ЛП». В ведомстве уточнили, что компания не выполнила судебные решения на 400 млн рублей. Тогда сообщалось, что в отношении компании идет сводное исполнительное производство. В составе дела — 300 исполнительных производств.

ЖК «Лондон Парк» строится у станции метро «Проспект Просвещения». Изначально планировали сдать его в 2009 году, но из-за внутрикорпоративного конфликта и финансовых проблем компания до сих пор его не достроила.

В начале текущего года бренд «Л1», под которым возводится здание, попало в «черный список» неплательщиков по аренде Смольного.