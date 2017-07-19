Ремонтные работы ограничат движение на Вознесенском проспекте и Таврической улице

В центре Петербурга, на Вознесенском проспекте и Таврической улице, ограничат движение транспорт, сообщают в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Движение по Вознесенскому проспекту на участке от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта будет ограничено с 20 июля по 2 августа. При этом движение транспорта на участке от Садовой улицы до набережной реки Мойки, включая перекрестки, также будет ограничено до 7 августа.

Также в ГАТИ добавили, что с 22 по 25 июля движение транспорта по Вознесенскому проспекту между Малой Морской и Адмиралтейским проспектом будет полностью закрываться по ночам — с 22:00 до 07:00.

На Таврической улицы перекроют движение в направлении от Тверской улицы к Суворовскому проспекту. Также ограничат движение по Таврической от Шпалерной до Тверской. Это будет действовать всего два дня - с 20 по 21 июля.

Перекрытия на обеих улицах вызваны ремонтом дорожного покрытия.