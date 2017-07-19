На месте яхт-клуба на Карповке построят вторую Новую Голландию

На набережной реки Карповки на месте действующего яхт-клуба «Петроградец» построят новый парк, который придумали архитекторы, оформившие остров Новая Голландия и проектировали ландшафт сада Бенуа, передает «Фонтанка».

В ближайшие несколько лет там появятся дорожки для прогулок и пробежек, теннисные корты, велодорожка и многое другое для активного отдыха и развлечений. Над рекой к Ботаническому саду установят фонари в форме бабочек, вдоль дорожек поставят скамейки в форме волн.

Фото: администрация Петроградского района

Стоимость будущего проекта оценивается примерно в 10-15 млн рублей. Сейчас он отправлен на утверждение губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Яхт-клуб работает на набережной еще с советских времен, но территорию давно хотели перепрофилировать. При этом полностью выгонять яхтсменов не планируется - часть судов смогут остаться в акватории на обновленной набережной, а зимнюю стоянку предлагают перенести к Лопухинскому саду.