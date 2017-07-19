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В Петербурге на «синей» ветке метро начали устанавливать оборудование для Wi-Fi

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© Фото: Деловой Петербург

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Шкаф Wi-Fi появился на платформе станции «Проспект Просвещения».

На второй линии метро Петербурга начался монтаж оборудования для обеспечения беспроводного доступа в интернет, сообщают в петербургской подземке.

Первый шкаф Wi-Fi на «синей» ветке появился на платформе станции «Проспект Просвещения».

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Ожидается, что бесплатный Wi-Fi к концу этого года появится на всех линиях петербургского метро. Первым подключение MT_FREE появилось на «оранжевой линии», где бесплатный Wi-Fi заработал 30 мая. В начале июля бесплатный Wi-Fi заработал на «фиолетовой» ветке метро.

Контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.

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