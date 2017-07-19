В Центральном районе Петербурга 19 июля проверят на прочность трубы

В среду, 19 июля, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Центральном районе города.

В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:

- 1-я Советская улица (в створе дома №6), 10-я Советской улица – от Новгородской улицы до Мытнинской улицы, 2-я, 3-я Советская улицы - от Мытнинской улицы до Греческого проспекта, 4-я Советская улица - от Греческого проспекта до Лиговского проспекта, 5-я Советская улица - от Мытнинской улицы до Греческого проспекта, 7-я Советская улица - от Мытнинской улицы до Греческого проспекта, 8-я Советская улица - от Мытнинской улицы до Греческого проспекта, 9-я Советская улица - от Мытнинской улицы до Фуражного переулка, Артиллерийская улица - от улицы Короленко до улицы Маяковского, проспект Бакунина – от Полтавской улицы до Синопской набережной, Басков переулок - от Фонтанной улицы до улицы Короленко, Виленский переулок - от Парадной улицы до улицы Восстания;

- Воскресенская набережная - от Потемкинской улицы до Литейного проспекта, улица Восстания – от Невского проспекта до Кирочной улицы, Гагаринская улица – от улицы Чайковского до набережной Кутузова, улица Гангутская – от Гагаринской улицы до набережной реки Фонтанки, Госпитальный переулок – от Суворовского до Греческого проспекта, Греческий проспект - от 2-ой Советской улицы до Виленского переулка, Гродненский переулок – от улицы Радищева до Маяковской улицы, Дегтярная улица - от Невского проспекта до улицы Моисеенко, Дегтярный переулок (в створе домов №24, №5), Евгеньевская улица - от проспекта Бакунина до Старорусской улицы, улица Жуковского (в створе домов №10 и №11), улица Захарьевская - от Потемкинской улицы до Литейного проспекта, Инженерная улица (пересечка в створе домов №9 и №6);

- Исполкомская улица - от проспекта Бакунина до Невского проспекта, Кавалергардская улица - от Суворовского проспекта до Таврического переулка, Калужский пер - от Тверской ул. до дома №9, Караванная улица – от площади Белинского (от моста) до Итальянской улицы, Кирилловская улицы - от Старорусской улицы до улицы Моисеенко, Кирочная улица - от улицы Восстания до улицы Красного Текстильщика, Ковенский переулок - от улицы Радищева до улицы Маяковского, Конная улица - от Исполкомской улицы до Полтавской улицы, улица Короленко (пересечка в створе Баскова переулка), улица Красного Текстильщика - от Тульской улицы до ул. Моисеенко, Лиговский проспект - от Озерного переулка до Ковенского переулка, и в створе переулка Ульяны Громовой, Литейный проспект - в створе домов №39, №34, №56, №57 и улиц Пестеля, Чайковского;

- Манежный переулок - от Преображенской площади до улицы Восстания, улица Марата (пересечка в створе домов № 1 и №2), улица Маяковского - от Невского проспекта до Кирочной улицы, Мелитопольский переулок - от Фурштадтской улицы до Кирочной улицы, Митавский переулок (пересечка в створе домов № 7 и №8), улица Моисеенко - от Мытнинской улицы до улицы Красного Текстильщика, улица Моховая – от улицы Белинского до улицы Чайковского, Мытнинская улица - от 3-ой Советской улицы до улицы Моисеенко, Невский проспект – пересечка в створе домов №110 и №71, а также улиц Исполкомской, улица Некрасова в створе Греческого проспекта, и улиц Радищева и Чехова, газон Некрасовского сада, улица Новгородская – от проспекта Бакунина до Кирочной улицы, Одесская улица - от Тверской улицы до Суворовского проспекта, переулок Озерной - от Лиговского проспекта до улицы Восстания, улица Оружейника Федорова – от Гагаринской улицы до набережной реки Фонтанки, улица Очаковская - от Одесской улицы до Кавалергардской улицы, переулок Кваренги - от Смольного проезда до улицы Пролетарской Диктатуры, переулок Ульяны Громовой - от Лиговского проспекта до улицы Восстания, переулок Перекупной - от проспекта Бакунина до Невского проспекта, улица Пестеля - от Преображенской площади до Соляного переулка;

- Потемкинская улица - от Кирочной улицы до набережной Робеспьера, площадь Пролетарской Диктатуры - проезжая часть в створе улицы Тверской, улица Пролетарской Диктатуры – от Ярославской улицы до улицы Смольного, Преображенская площадь – четная сторона проезжей части, Пушкинская улица – пересечка в створе домов № 3, №6, улица Радищева - от Ковенского перереулка до ул. Рылеева, проезжая часть площади Растрелли, улица Рылеева - от улицы Радищева до Преображенской площади, Саперный переулок - от улицы Радищева до Маяковской улицы, Синопская набережная - от моста Александра Невского до Большеохтинского моста, улица Смольного - от площади Растрелли до Смольной набережной, Смольный проспект - от Ярославской улицы до Смольного проезда, Смольный проезд - от Смольного проспекта до переулка Кваренги, Солдатский переулок – пересечка в створе домов №3 и №6, Соляной переулок - от Пестеля улицы до улицы Чайковского;

- Ставропольский переулок – пересечка в створе дома № 12, Старорусская площадь, улица Старорусская - от Старорусской площади до Мытнинской улицы, Суворовский проспект - от 2-ой Советской улицы до Тульской, улица Таврическая - от Суворовского проспекта до Таврического переулка, Таврический переулок – от Кавалергардской улицы до Ставропольского переулка, улица Тверская - от площади Пролетарской Диктатуры до Таврической улицы, территория сада им. Чернышевского Н.Г. (газон, детская площадка), улица Тульская - от Синопской набережной до Суворовского проспекта, улица Александра Невского - от Херсонской улицы до Исидоровского переулка;

- Фуражный переулок – от 9-ой Советской улицы до Госпитальной улицы, Фурштатская улица - от Мелитопольского переулка до Литейного проспекта, улица Херсонская - от Синопской набережной до Перекупного переулка включительно, улица Чайковского - от Потемкинской улицы до Гагаринской улицы, проспект Чернышевского - от Фурштатской улицы до Воскресенской набережной, улица Чехова - от улицы Жуковского до улицы Некрасова, Шпалерная улица - в створе улиц Потемкинской, Таврической, Кавалергардской, Ярославская улица - от Кирочной улицы до Смольного проезда.

Энергетики призывают жителей и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также жителей города просят не приближаться к месту вытекания воды и не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом. Если место дефекта огорожено, не заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

Кроме того, жителей и гостей Петербурга просят не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.