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В Муринском парке появится «сад ощущений» для незрячих (ФОТО)

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© Фото: пресс-служба комитета по благоустройству
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    На время капитального ремонта парк закроют для посетителей.

    В Муринском парке начинается капитальный ремонт - к 2018 году обещают построить лыжероллерную трассу, расчистить пруд, возвести детские площадки и открыть «сад ощущений» для незрячих.

    В ходе первого этапа работ обустроят северную часть парка вдоль проспекта Луначарского.  Именно там появится первый в Северной столице специальный «сад ощущений» для незрячих и слабовидящих горожан. На площадке с твердым покрытием в высоких деревянных контейнерах высадят разные сорта чабреца, мяты, шалфея душистого, ромашки душистой, ягеля и других растений, которые имеют особые обонятельные и тактильные свойства, сообащет комитет по благоустройству.

    Фото: пресс-служба комитета по благоустройству
     

    Работы первого этапа будут проходить на территории в 13 гектаров и завершатся в 2018 году. На время ремонта эту часть парка закроют для посетителей.

    По окончании основных ремонтных работ специалисты займутся зелеными насаждениями. Их подлечат, удалят деревья-угрозы, и высадят новые саженцы – более 700 деревьев и почти 10 тыс. цветущих кустарников. В парке появятся новые липы, клены, ясени, березы, ели, лиственницы и барбарисы.

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