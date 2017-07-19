В Муринском парке появится «сад ощущений» для незрячих (ФОТО)

В Муринском парке начинается капитальный ремонт - к 2018 году обещают построить лыжероллерную трассу, расчистить пруд, возвести детские площадки и открыть «сад ощущений» для незрячих.

В ходе первого этапа работ обустроят северную часть парка вдоль проспекта Луначарского. Именно там появится первый в Северной столице специальный «сад ощущений» для незрячих и слабовидящих горожан. На площадке с твердым покрытием в высоких деревянных контейнерах высадят разные сорта чабреца, мяты, шалфея душистого, ромашки душистой, ягеля и других растений, которые имеют особые обонятельные и тактильные свойства, сообащет комитет по благоустройству.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

Работы первого этапа будут проходить на территории в 13 гектаров и завершатся в 2018 году. На время ремонта эту часть парка закроют для посетителей.

По окончании основных ремонтных работ специалисты займутся зелеными насаждениями. Их подлечат, удалят деревья-угрозы, и высадят новые саженцы – более 700 деревьев и почти 10 тыс. цветущих кустарников. В парке появятся новые липы, клены, ясени, березы, ели, лиственницы и барбарисы.