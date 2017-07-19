Комитет по природопользованию: В нефтяном пятне на Неве виноваты ливни

Возможной причиной вчерашнего нефтяного пятна на Неве в районе Петроградской набережной стали ливни. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщили в петербургском комитете по природопользованию.

В комитет предполагают, что именно ливневые дожди привели к попаданию нефтесодержащих смывов с тротуаров в Большую Невку. В результате проделанных работ было собрано 100 килограммов нефтесодержащей смеси, а аткже проведена обработка акватории активной пеной.

О нефтяном пятне у набережной Невы сообщи очевидцы. По их наблюдениям, пятно распространялось на 3 – 5 километров и еще 30 метров в ширину. Течение направляло его в сторону Финского залива.

Фото: megapolisonline.ru