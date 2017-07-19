Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,34 трлн рублей

В России объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства составил 1,34 триллиона рублей. Передает «Российская газета» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Министр заявил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов рублей. По его мнению, россияне оплачивают услуги ЖКХ «в основном очень дисциплинированно», но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.