Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,34 трлн рублей

Чаще всего долги не платят сами управляющие компании.
В России объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства составил 1,34 триллиона рублей. Передает «Российская газета» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.
Министр заявил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов рублей. По его мнению, россияне оплачивают услуги ЖКХ «в основном очень дисциплинированно», но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.
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