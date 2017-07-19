Петербург 19 июля вновь накроют ливни и грозы

В среду, 19 июля, в Северной столице вновь ожидаются проливные дожди. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем будет облачно с прояснениями. Ливни будут чередоваться с грозами. Ветер ожидается юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе. "Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.