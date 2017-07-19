В Петербурге за агитацию задержали семерых сторонников Навального

Накануне, 18 июля, петербургская полиция задержала семерых сторонников оппозиционного политика Алексея Навального у здания музея судостроения на улице Чапаева, 30.

Как передает «Фонтанка», после 18:00 юноши и девушки с четырьмя баннерами с призывами допустить Навального до выборов в 2018 году раздавали прохожим агитационные материалы, содержимое которых заинтересовало сотрудников полиции.

В итоге пикетчики были задержаны и доставлены в отдел полиции. По информации издания, самому старшему пикетчику 28 лет, остальным – около 20, а самому юному - 17 лет.

Задержанным вменяется нарушение установленного законом порядка проведения публичного мероприятия.