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Ученые обнаружили самых долгоживущих существ на Земле

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© Фото: Pixabay

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Они обитают на дне Мексиканского залива.

Американские ученые обнаружили трубчатых червей, которые живут до 250 лет, передает АБН со ссылкой на результаты исследования.

Некоторые из трубчатых червей вида Escarpia lam­i­nata прожили более 300 лет. Большинство особей доживают до отметки в 250 лет. Они живут на большой глубине в симбиозе с бактериями, которые окисляют метан и сероводород.

Исследователи считают, что глубина, на которой обитают черви, способствует снижению скорости обмена веществ, что в свою очередь продлевает им жизнь.

Специалисты надеются, что полностью разгадав загадку их долголетия, они смогут найти способ увеличить продолжительности жизни человека.  

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