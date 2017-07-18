Ученые обнаружили самых долгоживущих существ на Земле

Американские ученые обнаружили трубчатых червей, которые живут до 250 лет, передает АБН со ссылкой на результаты исследования.

Некоторые из трубчатых червей вида Escarpia lam­i­nata прожили более 300 лет. Большинство особей доживают до отметки в 250 лет. Они живут на большой глубине в симбиозе с бактериями, которые окисляют метан и сероводород.

Исследователи считают, что глубина, на которой обитают черви, способствует снижению скорости обмена веществ, что в свою очередь продлевает им жизнь.

Специалисты надеются, что полностью разгадав загадку их долголетия, они смогут найти способ увеличить продолжительности жизни человека.