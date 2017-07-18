Умер легендарный игрок СКА Николай Маслов

Во вторник, 18 июля, умер игрок СКА Николай Маслов, сообщают в хоккейном клубе.

В СКА уточнили, что хоккеист Маслов ушел на 58-м году жизни. Он был обладателем бронзы чемпионата страны 1987 года в составе СКА.

В последние годы жизни Маслов был вице-президентом Федерации хоккея Петербурга, а также выступал за команду ветеранов СКА. В 2012 году штандарт с его номером был установлен в Галерее славы клуба.

О дате и месте прощания с Николаем Масловым будет объявлено позже.