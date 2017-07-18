В Петербурге пройдет экскурсия для мам с колясками

В среду, 19 июля, в 12:00 от арки Генштаба начнется экскурсия для мам с колясками из цикла «Мамаход». В очередной раз мамам придется выйти из привычного состояния «я устала – я в декрете» и отправиться открывать для себя новые грани и красоты города, в котором она и ее малыш живут.

«Мамаход» - это новый формат экскурсий для мам с маленькими детьми, создан руководителем проекта Екатериной Зайцевой и гидом по Санкт-Петербургу Мариной Егоровой. Экскурсии предполагают специальный маршрут, включающий ключевые и неформальные достопримечательности города.

Экскурсия адаптирована под возможность пройти с колясками, включает радиооборудование для лучшего восприятия информации, даже если с малышом пришлось отлучиться. Гид преподносит информацию очень легко, так что она не перегружает мамин мозг и после экскурсии остается приятное послевкусие и интеллектуальное удовлетворение.

На экскурсии 19 июля расскажут о том, чем уникальна Дворцовая площадь и что на ней знаменательного и интересного происходило с 18-го века, какие увлечения в царской семье передавались из поколения в поколение, как благодарила своих фаворитов Екатерина II и многое другое.

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