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Три десятка петербуржцев заразились клещевым энцефалитом

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© Фото: talantino48.ru

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Всего клещи в этом году укусили более 2,4 тыс.

За минувшую неделю врачи Боткинской инфекционной больницы диагностировали у 13 петербуржцев клещевые инфекции.Всего же с начала сезона ими заразились как минимум 125 жителей города.

Из них у 34 человека был выявлен клещевой энцефалит. С начала сезона помощь врачей потребовалась 2456 взрослым петербуржцам, которые пострадали от присасывания клеща, сообщает «Доктор Питер».

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Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в этом году в Петербурге число пострадавших от клещей уменьшилось в 1,3 раза по сравнению с 2016 годом. 

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