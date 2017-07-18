«ВКонтакте» запустит собственное реалити-шоу

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске собственного онлайн-реалити-шоу - «Пабличные игры». В нем примут 24 человека.

В первом сезоне шоу примут участие подписчики четырех его крупнейших сообществ: MDK, «Палата №6», БОРЩ и «Корпорация зла». Отобранные участники должны будут пройти 24 задания, их круглосуточно будут снимать 100 камер. Видео будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети

Повлиять на происходящее смогут зрители шоу с помощью пожертвований. Самого слабого игрока будет определять нейросеть.

Принять участие в «Пабличных играх» сможет любой пользователь соцсети, которому удастся пройти отбор.

Зрители увидят новое шоу в сентябре 2017 года в одноименной группе. Оно будет идти 48 дней.

