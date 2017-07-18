В центре Петербурга в ночь на 19 июля мосты разведут до 6 утра

В Петербурге в ночь с 18 на 19 июля сразу четыре моста будут разведены до 6:00. Это произойдет в связи с подготовкой Военно-морскому параду, сообщают в «Мостотресте».

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Благовещенский мост будет разведён с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00, Дворцовый мост – с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Троицкий мост – с 01:20 до 06:00, а Литейныймост – с 01:40 до 06:00.

Информация об изменениях в графике разводки петербургских мостов доступна на сайте «Мостотреста».