Автобусы Кубка конфедераций остались в Петербурге для перевозки пассажиров

Автобусы, перевозившие этим летом болельщиков Кубка конфедераций, продолжают работать на перевозках пассажиров Петербурга, сообщают в «Пассажиравтотрансе».

На городских маршрутах курсирует 125 новых автобусов. Всего за первое полугодие 2017 года в автопарк поступили 177 автобусов повышенной вместимости. Новые двухсекционные автобусы оборудованы двигателем экологического стандарта Евро-5, пандусом для маломобильных пассажиров, кондиционером и мультимедийной системой информирования.

За время футбольного турнира петербургские бесплатные автобусы-шаттлы перевезли 137 тыс. пассажиров, а петербургский аэропорт Пулково обслужил более 8 тыс. рейсов.