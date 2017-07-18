В Ставрополе построили «Зенит-Арену» из соломы (ФОТО)

В Ставропольском крае на ферме «Пономарево» появился стадион из соломы, котоырй насоит название «Зенит-арена».

На его строительство ушло пять дней и 41 тыс. рублей. Информационная табличка рядом с ним гласит, что в ходе его постройки «не было распилено ни одного рубля».

Фото: belultras / instagram.com

Этот стадион — лишь одна из композиций о музея, созданного фермером местного хозяйства «Пономарёво» рядом с трассой Ставрополь — Светлоград. В ней также есть копии различных мировых достопримечательностей и фигуры животных.