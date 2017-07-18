УФАС Петербурга требует от Смольного расторгнуть контракт на погребение одиноких покойников

Петербургское УФАС России потребовало от комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРПиП) расторгнуть контракт с компанией "Ритуальные услуги" на погребение покойников, которые не имеют родственников.

В антимонопольном ведомстве считают, что при заключении контракта без торгов комитет Смольного нарушил закон о защите конкуренции.

Прежде в УФАС пожаловалась организация "Трансперенси Интернешнл-Р", которая сообщила, что комитет без торгов заключил с СПб ГУП "Ритуальные услуги" контракт на оказание услуг по погребению одиноких умерших Сумма контракта составила около 23,3 млн рублей.

Фирма обязалась оказывать услуги с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года за ежемесячную плату. При заключении контракта без торгов комитет сослался на Закон о ГУПах.

Антимонопольщики напомнили, что статья 7-1 этого закона противоречит Федеральному законодательству, что подтвердил арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции.

Теперь антимонопольное ведомство требует от комитета Смольного до 25 августа этого года расторгнуть контракт с "Ритуальными услугами" и провести открытые торги.