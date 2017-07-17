Ученые выявили наиболее подходящее время для завтрака

По мнению американской группы ученых, в течение получаса после пробуждения утренний прием пищи сказывается наиболее благоприятным образом на работе человеческого организма, сообщает ИА Nation News.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что многим людям банально не хватает сил и времени на полноценный завтрак. Многие предпочитают подольше поспать и сразу же отправиться на работу, отказавшись от еды.

Ученые считают, что из-за нехватки времени многие люди отказываются от завтрака, хотя именно первый прием пищи после сна является важной составляющей для продуктивной работы в течение дня.

Это объясняется тем, что во время завтрака у человека ускоряется метаболизм, приходит в норму уровень инсулина и сахара в крови.

В результате пропуска завтрака может развиться ожирение. Кроме того, как считают ученые, завтрак после подъема положительно влияет на настроение человека. Утренняя еда подпитывает мозг и помогает его работе, улучшая память, мышление и когнитивные способности.