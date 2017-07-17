Россия вошла в первую пятерку самых «подвижных» стран мира

Россия заняла пятое место в списке стран с самыми подвижными гражданами. Об этом сообщает АБН со ссылкой на исследование ученых Стэндфордского университета.

Исследователи собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира и на основании этих данных выявили самые «ленивые» и «подвижные» страны. Самый высокий уровень подвижности в среднем показали жители Гонконга – около 6,9 тыс. шагов в день.

Меньше всего шагов совершают жители Индонезии – 3,5 тыс. Россия расположилась на пятом месте самых активных стран с показателем более 5,9 тыс. шагов в среднем за день.

Ученые считают, что наиболее высокий уровень ожирения в обществе наблюдается там, где существует высокая диспропорция в уровнях физической активности между группами населения.

Самый сильный разрыв между подвижными и неактивными группами наблюдается в Саудовской Аравии, Австралии, Канаде и США. Меньше всего такая разница в Гонконге, Китае и Швеции. В этом списке Россия расположилась на 14-м месте.